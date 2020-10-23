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У Франції - рекордні 41 тисяча нових заражень за добу

Тепер Франція, із 999 043 підтвердженими випадками - за крок від порогу в 1 млн випадків, який першою у Європі перетнула Іспанія
Такі величезні показники пов’язують зі значним збільшенням обсягів тестування, тому що раніше хворі з легкими симптомами часто не потрапляли у статистику.
У Франції - рекордні 41 тисяча нових заражень за добу Слебке місце коронавірусу / Unsplash

У Франції за минулу добу приріст хворих коронавірусом встановив новий рекорд - понад 40 тисяч випадків.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомили в Агентстві громадського здоров’я.

За минулу добу в країні коронавірус підтвердили у 41 622 людей. Попередній рекорд, зареєстрований 16 жовтня, становив 30 тисяч випадків. 

Такі величезні показники пов’язують зі значним збільшенням обсягів тестування, тому що раніше хворі з легкими симптомами часто не потрапляли у статистику.

При цьому, кількість позитивних тестів серед усіх здійснених складає 14,3%.

Госпіталізували за добу 1754 пацієнтів, з них 284 - у реанімацію. 

У лікарнях за добу померли 165 хворих, основною причиною смерті яких вважають коронавірус. Кількість померлих з початку епідемії зросла до 34 210.

Населення країни - близько 67 млн.

Тепер Франція, із 999 043 підтвердженими випадками - за крок від порогу в 1 млн випадків, який першою у Європі перетнула Іспанія. 

Нагадаємо, що в Україні 23 жовтня (станом на 9:00) в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 164 летальних, 137 578 пацієнтів одужали.

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23 10 2020 11:12
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