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В Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 2 680 пацієнтів
23 жовтня (станом на 9:00) в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 164 летальних, 137 578 пацієнтів одужали.
В Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 8 923 випадки;

Волинська область - 11 792 випадки;

Дніпропетровська область - 12 380 випадків;

Донецька область - 8 160 випадків;

Житомирська область - 11 264 випадки;

Закарпатська область - 12 541 випадок;

Запорізька область - 7 495 випадків;

Івано-Франківська область - 17 705 випадків;

Кіровоградська область - 1 858 випадків;

м. Київ - 33 135 випадків;

Київська область - 13 958 випадків;

Львівська область - 26 399 випадків;

Луганська область - 2 985 випадків;

Миколаївська область - 6 602 випадки;

Одеська область - 21 128 випадків;

Полтавська область - 7 532 випадки;

Рівненська область - 16 985 випадків;

Сумська область - 9 888 випадків;

Тернопільська область - 18 613 випадків;

Харківська область - 31 592 випадки;

Херсонська область - 2 951 випадок;

Хмельницька область - 12 413 випадків;

Чернівецька область - 18 811 випадків;

Черкаська область - 7 704 випадки;

Чернігівська область - 7 582 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня до Центру надійшло 8 050 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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23 10 2020 09:30
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