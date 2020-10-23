В Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 8 923 випадки;
Волинська область - 11 792 випадки;
Дніпропетровська область - 12 380 випадків;
Донецька область - 8 160 випадків;
Житомирська область - 11 264 випадки;
Закарпатська область - 12 541 випадок;
Запорізька область - 7 495 випадків;
Івано-Франківська область - 17 705 випадків;
Кіровоградська область - 1 858 випадків;
м. Київ - 33 135 випадків;
Київська область - 13 958 випадків;
Львівська область - 26 399 випадків;
Луганська область - 2 985 випадків;
Миколаївська область - 6 602 випадки;
Одеська область - 21 128 випадків;
Полтавська область - 7 532 випадки;
Рівненська область - 16 985 випадків;
Сумська область - 9 888 випадків;
Тернопільська область - 18 613 випадків;
Харківська область - 31 592 випадки;
Херсонська область - 2 951 випадок;
Хмельницька область - 12 413 випадків;
Чернівецька область - 18 811 випадків;
Черкаська область - 7 704 випадки;
Чернігівська область - 7 582 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня до Центру надійшло 8 050 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- ВІДЕО У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19
- Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку