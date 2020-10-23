В Україні зафіксовано 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 2 680 пацієнтів

23 жовтня (станом на 9:00) в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 164 летальних, 137 578 пацієнтів одужали.

Фото: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 8 923 випадки; Волинська область - 11 792 випадки; Дніпропетровська область - 12 380 випадків; Донецька область - 8 160 випадків; Житомирська область - 11 264 випадки; Закарпатська область - 12 541 випадок; Запорізька область - 7 495 випадків; Івано-Франківська область - 17 705 випадків; Кіровоградська область - 1 858 випадків; м. Київ - 33 135 випадків; Київська область - 13 958 випадків; Львівська область - 26 399 випадків; Луганська область - 2 985 випадків; Миколаївська область - 6 602 випадки; Одеська область - 21 128 випадків; Полтавська область - 7 532 випадки; Рівненська область - 16 985 випадків; Сумська область - 9 888 випадків; Тернопільська область - 18 613 випадків; Харківська область - 31 592 випадки; Херсонська область - 2 951 випадок; Хмельницька область - 12 413 випадків; Чернівецька область - 18 811 випадків; Черкаська область - 7 704 випадки; Чернігівська область - 7 582 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня до Центру надійшло 8 050 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 402 007 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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