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У Франції через рекордну спеку загинули понад 1000 людей – Reuters

28 червня 2026, 15:15
У Франції через рекордну спеку загинули понад 1000 людей – Reuters
Фото: gettyimages.com
Очікується, що кількість жертв зростатиме.
У Франції внаслідок рекордної хвилі спеки загинули понад 1000 людей. 
 
Про це повідомило Агентство охорони здоров'я Франції, пише Reuters.
 
За попередніми даними, більшість померлих – люди похилого віку. Водночас влада очікує, що кількість жертв зростатиме, оскільки продовжують надходити повідомлення про смерті в будинках для літніх людей та приватних помешканнях.
 
Французьке метеорологічне агентство повідомило, що в більшості регіонів країни екстремальна спека вже послабшала, однак у частині північно-східних районів досі діють попередження про високі температури.
 
Хвиля спеки охопила значну частину Європи, спричинивши людські жертви, перебої у виробництві електроенергії та пошкодження інфраструктури.
 
Вчені зазначають, що спека, яка розпочалася 20 червня, стала найінтенсивнішою за всю історію метеорологічних спостережень у Європі. Вони також наголошують, що клімат на континенті змінюється швидше, ніж у середньому у світі. У Парижі цього тижня температура повітря сягала 39°C.
Франціявійна в Україні

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