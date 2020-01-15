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У Франції через страйки заблокована робота 7 портів

Загалом порушена робота семи французьких портів - Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель і Марсель
До сих пір страйк зачіпав залізничний транспорт і систему громадського транспорту Парижа. Але тепер профспілка CGT закликала до 72-годинного страйку, починаючи з вівторка, і до пікетів в п'ятницю в портах.
У Франції через страйки заблокована робота 7 портів Фото: з вільних джерел

Кілька французьких портів заблоковані через страйк співробітників, рейси поромів були затримані або скасовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Загалом порушена робота семи французьких портів - Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель і Марсель.

Члени профспілки з CGT беруть участь в 72-годинному страйку в рамках страйків співробітників громадського транспорту проти запланованої реформи пенсійної системи.

До сих пір страйк зачіпав залізничний транспорт і систему громадського транспорту Парижа. Але тепер профспілка CGT закликала до 72-годинного страйку, починаючи з вівторка, і до пікетів в п'ятницю в портах.

Профспілка не представляє всіх працівників порту, тому деякі співробітники продовжують роботу.

Найбільше від страйку постраждали Гавр, Ла-Рошель і Марсель, де порти повністю заблоковані.

Компанія Brittany Ferries оголосила про скасування рейсів між Портсмутом і Гавром в середу і четвер. У Марселі поромна компанія Corsica Linea до п'ятниці скасувала рейси між Марселем і Корсикою. Порт в Ла-Рошелі також заблокований, як і порт в Нант-Сен-Назер.

Нагадаємо, що страйк у Франції сягнув рекордної тривалості.

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15 01 2020 16:06
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