У Франції допускають другу хвилю коронавірусу в листопаді

У вівторок влада Марселя заявила про скорочення роботи барів і ресторанів та продовжила "масковий режим" з 26 серпня по 30 вересня

Франція посідає сьоме місце в світі за кількістю загиблих від COVID-19, і уряд країни уважно стежить за цифрами, щоб зрозуміти, чи потрібні нові обмеження або ізоляція.

Консультант французького уряду з питань пандемії вважає, що друга хвиля коронавірусу може вразити країну в листопаді.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, такий прогноз професор Жан-Франсуа Дельфрессі, голова консультативної ради науковців, зробив у середу в ефірі телеканалу France 2.

"Є побоювання з приводу другої хвилі в листопаді", - сказав Дельфрессі. Науковий радник вважає, що з епідемією доведеться жити ще "багато-багато" місяців.

Франція посідає сьоме місце в світі за кількістю загиблих від COVID-19, і уряд країни уважно стежить за цифрами, щоб зрозуміти, чи потрібні нові обмеження або ізоляція.

Між тим, пізно ввечері у вівторок влада Марселя заявила про скорочення роботи барів і ресторанів та продовжила "масковий режим" з 26 серпня по 30 вересня.

Крім того, носити маску тепер буде обов’язково на відкритому повітрі в громадських місцях у всіх районах міста, тоді як раніше вимога діяла лише в деяких районах Марселя.

У вівторок міністерство охорони здоров'я Франції повідомило про 3304 нових випадки зараження коронавірусом, що значно нижче від денних максимумів, зафіксованих минулого тижня. Значна частина інфікованих - молодь.

Нагадаємо, що в Україні можуть продовжити адаптивний карантин до 1 листопада.