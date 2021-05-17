У Франції готуються відкрити "Діснейленд" після понад пів року перерви
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосила адміністрація парку розваг.
"Раді оголосити про те, що паризький Діснейленд відкриє двері з 17 червня 2021 року, разом з парками Діснейленду та студіями Волта Діснея, готелем Disney's Newport Bay Club та Disney Village. Відкриття супроводжуватиметься належними гігієнічними заходами", - йдеться у заяві.
Детальні умови прийому відвідувачів наразі не повідомляють.
Адміністрація зазначила також, що деякі традиційні заходи можуть бути змінені або скасовані, якщо того вимагатимуть встановлені урядом правила на момент відкриття парку.
"Діснейленд", одне з найпопулярніших місць в країні, через епідемію коронавірусу повінстю зачинений з 30 жовтня. Роботу парку розваг забезпечують близько 17 000 осіб.
За анонсованим президентом Франції планом виходу з локдауну, парки розваг можуть відкритися з 9 червня. Втім, це не означає, що всі відновлять роботу безпосередньо з цієї дати.
Нагадаємо, що у паризькому Діснейленді відкрили центр вакцинації від коронавірусу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Канаді знайшли пляшку з листом, який могла скинути з "Титаніка" 12-річна пасажирка
- ФОТО У палаці королеви Великої Британії почали робити пиво. І його можна скуштувати
- ФОТО У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"