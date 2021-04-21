У паризькому Діснейленді відкрили центр вакцинації від коронавірусу
Парк розваг на схід від французької столиці закритий з 30 жовтня, коли другорядні підприємства були закриті через сплеск інфекцій, повідомляє "Європейська правда".
Спочатку планувалося відкрити його для відвідувачів 2 квітня, але погіршення ситуації змусило відкласти це рішення.
Місце вакцинації буде розташовано за межами парку розваг в клубі Newport Bay Club, конференц-центрі поруч з готельним комплексом.
Він буде перебувати у віданні місцевої влади та регіональної служби охорони здоров'я і буде відкритий тільки у вихідні, в той час, як інші пункти вакцинації у Франції часто закриті в неділю.
Мета центру - робити ін'єкції не менше 1000 особам в день, оскільки Франція прагне до середини травня надати хоча б одну дозу для 20 мільйонів осіб.
Станом на вівторок одну дозу вакцини отримали 12,8 мільйона осіб, або 19% населення країни.
Нагадаємо, що Walt Disney отримала річний збиток вперше за 40 років.
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