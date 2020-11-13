Walt Disney отримала річний збиток вперше за 40 років

Американська Walt Disney Co. (SPB: DIS), найбільша в світі компанія в сфері розваг і медіа, завершила з чистим збитком четвертий квартал і весь 2020 фінансовий рік.

Проте, скоригований збиток і виручка виявилися кращими за прогнози аналітиків, що викликало підвищення котирувань акцій компанії на 3,3% на додаткових торгах у четвер.

Чистий збиток Disney за квартал, що завершився 3 жовтня, склав $ 710 млн, або 39 центів у розрахунку на акцію, порівняно з чистим прибутком розміром $ 777 млн, або 43 центи на акцію, отриману за порівняний період минулого року, повідомляється в прес-релізі. Компанія пішла "в мінус" за підсумками другого кварталу поспіль, до цього вона не отримувала квартальних збитків з квітня 2001 року.

Загалом за 2020 фінрік втрати Disney склали $ 2,832 млрд, або $ 1,57 на акцію, проти чистого прибутку в $ 10,425 млрд, або $ 6,26 на акцію, за попередній рік.

За даними FactSet, компанія не фіксувала збиток за підсумками року за весь час ведення розрахунків з 1980 року.

"Це був рік, несхожий на будь-який інший у нашому житті і, безумовно, в історії Walt Disney Co.", - сказав головний виконавчий директор компанії Боб Чапек під час телефонної конференції в четвер.

Без урахування разових факторів у четвертому фінкварталі Disney отримала збиток 20 центів на акцію в порівнянні з прибутком у $ 1,07 на акцію роком раніше. Виручка впала на 23% - до $ 14,707 млрд із $ 19,118 млрд.

Аналітики в середньому оцінювали скоригований збиток на рівні 71 цент на акцію при виручці в $ 14,15 млрд.

Виручка підрозділу, керуючого тематичними парками і круїзними судами, а також випуском споживчих товарів і відеоігор, у минулому кварталі впала на 61% - до $ 2,58 млрд, операційний збиток склав $ 1,098 млрд євро проти прибутку в $ 1,381 млрд роком раніше, йдеться в звітності. Компанія оцінила негативний вплив COVID-19 на операційний результат даного сегмента приблизно в $ 2,4 млрд.

Тим часом доходи медіа-підрозділу, що містить зокрема мережі National Geographic і ESPN, збільшилися на 11% і досягли $ 7,213 млрд, операційний прибуток - на 5%, до $ 1,864 млрд.

Виручка кіностудії Disney впала на 52%, склавши $ 1,595 млрд, операційний прибуток - на 61%, до $ 419 млн.

Кількість передплатників стрімінгового сервісу Disney+, зросла до кінця четвертого фінкварталу до 73,7 млн проти 57,5 млн трьома місяцями раніше. Підрозділ, що займається розвитком онлайн-Тб, до складу якого входить Disney+, збільшив виручку на 11% - до $ 4,853 млрд. При цьому його операційний збиток знизився на 23% і склав $ 580 млн.

Капіталізація Disney з початку поточного року зменшилася на 6,9% і становить зараз $ 249 млрд. Фондовий індекс Dow Jones Industrial Average за цей період зріс на 3%.

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