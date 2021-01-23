У Франції медики закликали не розмовляти у громадському транспорті
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.
Французька академія лікарів опублікувала в п’ятницю керівництво, в якому йдеться, що люди повинні "уникати розмов або телефонних дзвінків" у метро, в автобусах або будь-де в громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива.
Маски у таких місцях у Франції потрібно носити з травня, але пасажири часто послаблюють або знімають їх, щоб поговорити по телефону.
Інші французькі експерти закликають до більш радикальних заходів - зокрема, третього локдауну. У лікарнях Франції зараз є більше пацієнтів з COVID, ніж було в жовтні, коли президент Еммануель Макрон ввів другий локдаун.
Пацієнти з коронавірусом займають більше половини ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в країні.
Кількість інфекцій у Франції в цьому місяці поступово зростає і сягає понад 20 000 за день.
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