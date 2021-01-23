У Франції медики закликали не розмовляти у громадському транспорті

Французькі лікарі підготували нові поради щодо уповільнення поширення коронавірусу, закликавши припинити розмови в громадському транспорті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Французька академія лікарів опублікувала в п’ятницю керівництво, в якому йдеться, що люди повинні "уникати розмов або телефонних дзвінків" у метро, в ​​автобусах або будь-де в громадських місцях, де соціальна дистанція неможлива.

Маски у таких місцях у Франції потрібно носити з травня, але пасажири часто послаблюють або знімають їх, щоб поговорити по телефону.

Інші французькі експерти закликають до більш радикальних заходів - зокрема, третього локдауну. У лікарнях Франції зараз є більше пацієнтів з COVID, ніж було в жовтні, коли президент Еммануель Макрон ввів другий локдаун.

Пацієнти з коронавірусом займають більше половини ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в країні.

Кількість інфекцій у Франції в цьому місяці поступово зростає і сягає понад 20 000 за день.

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