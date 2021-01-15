У Франції провели першу в світі операцію з пересадки обох рук і плечей
Унікальна операція була проведена в Ліоні в середу, розповіли у п’ятницю в Ліонському університетському лікарняному центрі Hospices civils de Lyon (HCL), повідомляє "Європейська правда".
Операція в ліонській лікарні імені Едуара Ерріо тривала 15 годин і вимагала мобілізації цілого ряду лікарських бригад з різних державних і приватних медичних установ.
У HCL відзначають, що йдеться про першу в світі операцію з пересадки людині обох рук разом з плечима. Раніше вже проводилася трансплантація обох рук, але без плечей.
У Ліонському лікарняному центрі повідомили AFP, що 48-річний громадянин Ісландії знаходиться в стабільному стані. За даними ЗМІ, пацієнт - колишній електрик, якому ампутували обидві руки в 26 років після удару струмом на лінії електропередачі.
Повідомляється, що громадянин Ісландії переїхав до Ліона в 2013 році, через два роки після того, як його досьє на пересадку було прийнято. Чоловік перебував у списку очікування п'ять років.
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