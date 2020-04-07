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Львівські хірурги вперше провели операцію з пересадки серця

Це перші такі операції з пересадки органів у Львові
Уночі 4 липня у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели три операції з трансплантації серця та двох нирок.
Львівські хірурги вперше провели операцію з пересадки серця Фото: fin-crisis.ru

Про це повідомив головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук, зазначає "Громадське".

В Україні за останні 15 років провели лише дві аналогічні операції в Ковельській районній лікарні Волинської області.

"Ми це зробили! У Львові впродовж останньої доби трансплантовано серце і дві нирки! Остання операція скінчилася буквально кілька годин тому… Особлива подяка - рідним загиблого чоловіка. Ваше непросте рішення стало порятунком для одразу трьох людей", - зазначив Самчук.

За його словами, донором, органи якого використали для трансплантації, став 58-річний львів’янин, який впав з висоти й отримав несумісні з життям травми.

Після марних спроб врятувати пацієнта лікарі констатували у чоловіка смерть мозку, що є прямим показом до трансплантації, а його мама і сестра дали згоду на забір органів, аби ті подарували можливість жити іншим людям.

"Нове" серце отримав 57-річний житель Коростеня, якого п’ять років тому вразив інфаркт. Його серце втратило пружність і вже не могло качати кров. Іншого виходу, окрім пересадження, чоловік не мав. Операцію львівські хірурги провели спільно з командою Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим.

Нирки отримали двоє чоловіків - один зі Львова, другий із Тернопільщини. Операції розпочалися після опівночі й тривали до восьмої ранку.

"Операції з пересадження в Україні - це шанс на життя для сотень і тисяч людей. І ми хочемо дати цей шанс. Ми хочемо, аби українці більше не їхали за кордон, а оперувалися у себе вдома, щоб кожен, хто потребує органу, його отримав. І ми будемо докладати максимум зусиль, аби наблизити цей час", - додав Самчук.

Нагадаємо, що кардіохірурги Олександрівської лікарні вперше імплантували механічне серце

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04 07 2020 13:46
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