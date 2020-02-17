Кардіохірурги Олександрівської лікарні вперше імплантували механічне серце - КМДА
Кардіохірурги Олександрівської клінічної лікарні Києва провели першу операцію з імплантації механічного серця, виконану на базі муніципального медичного закладу, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Це кардіологічне відділення є одним із найкращих відділень в Україні. За два роки в ньому виконано понад 7 тис. операцій на серці. Днями проведено унікальну операцію з імплантації механічного серця. Лише кілька таких операцій було зроблено в Україні в Інституті серця. Операцію виконали столичні кардіохірурги. Це найвищий рівень, який може бути в кардіології", - процитувала прес-служба мера столиці Віталія Кличка.
Вартість такої операції (включно з механічним серцем та іншими витратними матеріалами) - близько 5 млн грн, вартість механічного серця - 4,5 млн грн.
Операцію профінансовано за рахунок місцевого бюджету в рамках програми "Здоров'я киян".
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