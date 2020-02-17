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Кардіохірурги Олександрівської лікарні вперше імплантували механічне серце - КМДА

Вартість такої операції (включно з механічним серцем та іншими витратними матеріалами) - близько 5 млн грн, вартість механічного серця - 4,5 млн грн.
"Це кардіологічне відділення є одним із найкращих відділень в Україні. За два роки в ньому виконано понад 7 тис. операцій на серці. Днями проведено унікальну операцію з імплантації механічного серця. Лише кілька таких операцій було зроблено в Україні в Інституті серця. Операцію виконали столичні кардіохірурги. Це найвищий рівень, який може бути в кардіології", - процитувала прес-служба мера столиці Віталія Кличка.
Кардіохірурги Олександрівської лікарні вперше імплантували механічне серце - КМДА Фото: з вільних джерел

Кардіохірурги Олександрівської клінічної лікарні Києва провели першу операцію з імплантації механічного серця, виконану на базі муніципального медичного закладу, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це кардіологічне відділення є одним із найкращих відділень в Україні. За два роки в ньому виконано понад 7 тис. операцій на серці. Днями проведено унікальну операцію з імплантації механічного серця. Лише кілька таких операцій було зроблено в Україні в Інституті серця. Операцію виконали столичні кардіохірурги. Це найвищий рівень, який може бути в кардіології", - процитувала прес-служба мера столиці Віталія Кличка.

Вартість такої операції (включно з механічним серцем та іншими витратними матеріалами) - близько 5 млн грн, вартість механічного серця - 4,5 млн грн.

Операцію профінансовано за рахунок місцевого бюджету в рамках програми "Здоров'я киян".

Нагадаємо, що у "Слузі народу" розповіли коли в Україні запрацює страхова медицина.

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17 02 2020 14:15
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