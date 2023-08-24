Українські розвідники висадились на території Криму та вивісили там прапор України – ГУР

Українські військові здійснили рейду на мис Тараханкут у Криму та опублікували відповідне відео.

Під час нічної висадки українських захисників в тимчасово окупованому Криму замайорів державний прапор.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Сьогодні вночі в Криму відбулася операція ГУР за підтримки ВМС. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

"Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Також у ГУР додають, що окупаційна "адміністрація" Криму не коментує події, незважаючи на масові звернення місцевих. При цьому єдине повідомлення стосується нібито "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

У розвідці додають, що Сили оборони України і надалі надаватимуть загарбникам допомогу у знищенні боєприпасів, техніки та живої сили.

Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму.

Близько 5:00 біля Маяка на мисі Тарханкут пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

При цьому росіяни почали вигадувати свою версію подій, заявивши про так звану "українську ДРГ", яка нібито була помічена в Оленівці і "знищена".

У розвідці підкреслили, що спецоперація у Криму триває.

"Відбувається комплекс заходів, це не історія одного дня, а тривала операція. Вчора в Оленівці було знищено комплекс С-400. Сьогодні у Маяку відбулася висадка десанту. Операція продовжується, тому поки що без деталей. Але загалом це комплексна робота, яка показує, що у Крим ми можемо досягати не лише зброєю, але й за участі особового складу", - йдеться у повідомленні.