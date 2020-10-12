У Франції на €135 мільйонів оштрафували Google та Amazon
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
Google LLC отримав штраф у 60 мільйонів євро, Google Ireland Limited – у 40 млн євро, а Amazon Europe Core заплатить 35 млн євро.
За даними CNIL, ці компанії оштрафовані за "розміщення рекламних файлів cookie на комп’ютерах користувачів без отримання попередньої на те згоди і без надання достатньої інформації".
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У регулятора пояснили, що коли користувач відвідував сайт google.fr, кілька файлів cookie, які використовуються в рекламних цілях, автоматично розміщувались у його комп’ютері без будь-яких дій з боку користувача. Схоже відбувалося і при відвідуванні amazon.fr.
Як повідомляв Укрінформ, компанія Facebook Inc може бути вимушена продати свої цінні активи WhatsApp і Instagram після того, як Федеральна торговельна комісія США і майже всі американські штати подали позови, звинувативши компанію у порушенні антимонопольного законодавства.
Раніше Британський регулятор запідозрив Google у порушенні правил конкуренції
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