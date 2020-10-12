Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Франції на €135 мільйонів оштрафували Google та Amazon

Французький орган охорони даних CNIL оштрафував на 135 млн євро два підрозділи компанії Google і дочку компанії Amazon.
У Франції на €135 мільйонів оштрафували Google та Amazon гугл

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Google LLC отримав штраф у 60 мільйонів євро, Google Ireland Limited – у 40 млн євро, а Amazon Europe Core заплатить 35 млн євро.

За даними CNIL, ці компанії оштрафовані за "розміщення рекламних файлів cookie на комп’ютерах користувачів без отримання попередньої на те згоди і без надання достатньої інформації".

Читайте також: Понад 40 американських штатів готують судові позови проти Facebook – ЗМІ

У регулятора пояснили, що коли користувач відвідував сайт google.fr, кілька файлів cookie, які використовуються в рекламних цілях, автоматично розміщувались у його комп’ютері без будь-яких дій з боку користувача. Схоже відбувалося і при відвідуванні amazon.fr.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Facebook Inc може бути вимушена продати свої цінні активи WhatsApp і Instagram після того, як Федеральна торговельна комісія США і майже всі американські штати подали позови, звинувативши компанію у порушенні антимонопольного законодавства.

Раніше Британський регулятор запідозрив Google у порушенні правил конкуренції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 12 2020 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Prozorro чи Prozorro Market — де можна заробити швидше?

Prozorro чи Prozorro Market — де можна заробити швидше?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.