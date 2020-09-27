У Франції обирають половину Сенату, партії Макрона прогнозують поразку

Сенат в даний час має консервативну більшість

Верхню палату парламенту обирають через непрямі вибори близько 87 000 місцевих і регіональних політиків. Сенат складається з 348 членів, що обираються на шість років.

Французькі політики в неділю оберуть близько половини Сенату країни, при цьому партії президента Еммануеля Макрона прогнозують поразку після аналогічної поразки на регіональних виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Верхню палату парламенту обирають через непрямі вибори близько 87 000 місцевих і регіональних політиків. Сенат складається з 348 членів, що обираються на шість років. Близько половини місць заповнюються кожні три роки.

Сенат має право голосу в прийнятті законодавства, але його рішення може бути відхилено депутатами нижньої палати, Національних зборів.

У Національних зборах центристський уряд партії Макрона "La Republique En Marche" і її союзники мають більшість. Сенат в даний час має консервативну більшість.

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