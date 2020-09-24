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У Франції з’являться електронні браслети для боротьби з домашнім насильством

Вже підготували близько 1000 пристроїв
У Франції набуває чинності закон, який запроваджує використання електронних браслетів для боротьби з насильством у сім’ї.
У Франції з’являться електронні браслети для боротьби з домашнім насильством Фото: 4bloka.com

Електронний браслет призначений для того, щоб працювати як "тривожна кнопка" у випадку, якщо людина, яка раніше вже вчиняла насильство щодо нинішнього чи колишнього партнера, знову наблизиться до нього. Пристрій оснащений геолокалізацією.

Рішення про використання браслета як інструменту стримування зможе ухвалювати або суддя у кримінальному процесі, або суддя у сімейних справах, про це пише  "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.

Використання електронного браслета впроваджуватимуть поетапно - спершу у п’яти пілотних районах, а з початком 2021 року - на всій території Франції.

На цей час підготували близько 1000 пристроїв, які поступово почнуть використовувати з появою випадків, коли вони вважатимуться доцільними. 

Заклики запровадити такий електронний браслет для боротьби з домашнім насильством лунають вже не перший рік.

За офіційною статистикою, у 2019 році у Франції від рук своїх нинішніх чи колишніх партнерів загинули 146 жінок, порівняно зі 121 у 2018 році.  

Нагадаємо, що в Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства.

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24 09 2020 13:23
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