У Франції з’являться електронні браслети для боротьби з домашнім насильством

У Франції набуває чинності закон, який запроваджує використання електронних браслетів для боротьби з насильством у сім’ї.

Електронний браслет призначений для того, щоб працювати як "тривожна кнопка" у випадку, якщо людина, яка раніше вже вчиняла насильство щодо нинішнього чи колишнього партнера, знову наблизиться до нього. Пристрій оснащений геолокалізацією.

Рішення про використання браслета як інструменту стримування зможе ухвалювати або суддя у кримінальному процесі, або суддя у сімейних справах, про це пише "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.

Використання електронного браслета впроваджуватимуть поетапно - спершу у п’яти пілотних районах, а з початком 2021 року - на всій території Франції.

На цей час підготували близько 1000 пристроїв, які поступово почнуть використовувати з появою випадків, коли вони вважатимуться доцільними.

Заклики запровадити такий електронний браслет для боротьби з домашнім насильством лунають вже не перший рік.

За офіційною статистикою, у 2019 році у Франції від рук своїх нинішніх чи колишніх партнерів загинули 146 жінок, порівняно зі 121 у 2018 році.

Нагадаємо, що в Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства.