У Франції з’являться електронні браслети для боротьби з домашнім насильством
Електронний браслет призначений для того, щоб працювати як "тривожна кнопка" у випадку, якщо людина, яка раніше вже вчиняла насильство щодо нинішнього чи колишнього партнера, знову наблизиться до нього. Пристрій оснащений геолокалізацією.
Рішення про використання браслета як інструменту стримування зможе ухвалювати або суддя у кримінальному процесі, або суддя у сімейних справах, про це пише "Європейська правда" з посиланням на французькі ЗМІ.
Використання електронного браслета впроваджуватимуть поетапно - спершу у п’яти пілотних районах, а з початком 2021 року - на всій території Франції.
На цей час підготували близько 1000 пристроїв, які поступово почнуть використовувати з появою випадків, коли вони вважатимуться доцільними.
Заклики запровадити такий електронний браслет для боротьби з домашнім насильством лунають вже не перший рік.
За офіційною статистикою, у 2019 році у Франції від рук своїх нинішніх чи колишніх партнерів загинули 146 жінок, порівняно зі 121 у 2018 році.
Нагадаємо, що в Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства.
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