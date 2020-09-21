В Україні за рік удвічі зросла кількість випадків домашнього насильства

"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два після самого вірусу стало збільшення домашнього насильства"

В Україні за перші шість місяців 2020 року правоохоронці отримали майже в два рази більше повідомлень про домашнє насильство, ніж це було минулого року. При цьому президент Володимир Зеленський вважає, що домашнє насильство є проблемою номер два в Україні після коронавіруса.

Про це він заявив в ході зустрічі з представниками громадських і міжнародних, передає РБК - Україна.

"В умовах пандемії COVID-19 проблемою номер два після самого вірусу стало збільшення домашнього насильства. Як приклад, тільки за перші півроку поліція отримала майже в два рази більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у минулому півріччі", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський підписав указ про запобігання гендерно зумовленого насильства.

Нагадаємо, що польська школярка Христина Пашко запустила проєкт допомоги жертвам домашнього насилля під виглядом онлайн-магазину натуральної косметики "Rumianki i bratki" (Ромашки й Анютині вічка).