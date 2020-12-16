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У Франції очікують оголошення вироку у справі Charlie Hebdo

Загалом у справі судять 14 осіб
У Франції очікують завершення судового процесу та оголошення вироку для осіб, яких судили за звинуваченнями у причетності до терактів проти редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo та біля кошерного супермаркету у Парижі.
У Франції очікують оголошення вироку у справі Charlie Hebdo Фото: з відкритих джерел

Загалом у справі судять 14 осіб, трьох із них - заочно, оскільки вони перебувають поза межами країни, повідомляє "Європейська правда". Їх підозрюють у різних ступенях сприяння виконавцям терактів - Саїду та Шерифу Куаші та Амеді Кулібалі, від рук яких у січні 2015 року загинули 17 осіб. Прокурори вимагають для звинувачуваних від 5 років до довічного позбавлення волі. 

Сторона захисту, водночас, закликає не вішати надмірну провину на саме цих звинувачуваних через неможливість винести вирок безпосереднім виконавцям терактів - усі троє були застрелені на місці.

Довічного ув’язнення вимагають для Алі Різа Пола та Мохамеда Бельхусіна (останнього судять заочно). Для дружини загиблого терориста Амеді Кулібалі Хаят Бумедьєн просять 30 років, а Мехді Бельхусіна, який допоміг їй втекти з країни - 20 років. 

Для решти вимагають від 5 до 20 років за підозрами у тому, що вони так чи інакше допомогли екстремістам підготуватися до реалізації свого задуму, знаючи про їхні наміри. 

Оголошення вироку очікується о 16 годині. 

З часу початку судового процесу 2 вересня, у Франції сталися ще три атаки з терористичними мотивами.

Процес у справі призупиняли на місяць через коронавірус у головного звинувачуваного.

Нагадаємо, що у Франції після місяця перерви відновився суд у справі теракту проти Charlie Hebdo

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16 12 2020 11:20
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