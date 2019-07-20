У Франції після сутичок з поліцією затримали понад 200 футбольних фанів

В Парижі затримали 102 людини, 86 з них помістили під варту. По всій Франції були затримані 198 осіб, 177 з них заарештовані.

Після перемоги збірної Алжиру над Сенегалом у футбольному Кубку африканських націй увечері 19 липня у різних містах Франції затримали понад 200 людей через участь у сутичках з поліцією.

У Парижі тисячі людей прийшли на Єлисейські Поля, поліція мобілізувала близько 2,5 тис. силовиків. Близько першої години ночі групи людей стали провокувати правоохоронців, запускаючи феєрверки та петарди, кидаючи пляшки і каміння. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, пише видання Le Figaro.

Так, в Парижі затримали 102 людини, 86 з них помістили під варту. По всій Франції були затримані 198 осіб, 177 з них заарештовані.

Затримання також пройшли у Марселі і Ліоні.

Минулого тижня після півфіналу Кубка африканських націй, який виграла збірна Алжиру, по всій країні затримали понад 280 осіб.

32-й розіграш Кубка африканських націй проходив з 21 червня по 19 липня 2019 року в Єгипті.

Нагадаємо, що у французькій столиці Парижі в день урочистого параду з нагоди Дня взяття Бастилії сталися сутички поліції із протестувальника, внаслідок чого правоохоронці затримали 175 людей.