У Франції після виборів почались масові протести

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням.
Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.
Про це пише Le Figaro.
Зазначається, що зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту". 7 липня ввечері на площі зібралося 8000 людей.
Банди в капюшонах намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.
Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.
Також трапилися зіткнення з поліцією у Нанті. Там відомо про трьох затриманих, а один поліцейський зазнав опіків.
Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального "Національного об'єднання".
На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою "Разом", який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.
Як стало відомо, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів.