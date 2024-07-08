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У Франції після виборів почались масові протести

08 липня 2024, 09:11
У Франції після виборів почались масові протести
фото: Reuters/Yara Nardi
Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням.

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту". 7 липня ввечері на площі зібралося 8000 людей.

Банди в капюшонах намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.
 
Також трапилися зіткнення з поліцією у Нанті. Там відомо про трьох затриманих, а один поліцейський зазнав опіків.
Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального "Національного об'єднання".
 
Нагадаємо, у неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки. За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція "Новий народний фронт" лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті.
 
На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою "Разом", який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.
 
Як стало відомо, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів.

 

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