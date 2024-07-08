У Франції після виборів почались масові протести

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням.

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту". 7 липня ввечері на площі зібралося 8000 людей.

Банди в капюшонах намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.

Також трапилися зіткнення з поліцією у Нанті. Там відомо про трьох затриманих, а один поліцейський зазнав опіків.