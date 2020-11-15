У Франції поліція у розпал "локдауну" розігнала вечірку з 300 гостями
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro спільно з AFP.
Величезне святкування зібрали в одному з приватних павільйонів у ніч з 13 на 14 листопада. На порушників карантину близько 2-ї години ночі поскаржилися місцеві мешканці, втомившись від шуму.
Фото з офіційної сторінки поліції у Twitter
Прибувши на місце, поліцейські констатували "тотальне нехтування заходами безпеки", сказали людям розходитися і почали складати протокол за фактом порушення.
Деякі учасники вечірки не підкорилися проханню та навіть спробували кидатися у поліцію порожніми пляшками. Сталися сутички, правоохоронці застосували спецзасоби. Згідно з інформацією від поліції, у підсумку ніхто не отримав травм.
За інформацією видання, на цей час нікого не заарештували, слідство продовжує встановлювати організаторів вечірки.
Згідно з комюніке поліції, вже відомо, що принаймні один з учасників вечірки виявився хворим на коронавірус, тому решту закликають ізолюватися та піти здати тест.
У соцмережах вже з'явилися відео, як стверджується, із рекламою майбутної вечірки та кадрами з неї.
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