У Франції поліція у розпал "локдауну" розігнала вечірку з 300 гостями

На півночі Франції у департаменті Валь-де-Марн поліція розігнала приватну вечірку з більш ніж 300 гостями; у одного з них вже підтвердили коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro спільно з AFP.

Величезне святкування зібрали в одному з приватних павільйонів у ніч з 13 на 14 листопада. На порушників карантину близько 2-ї години ночі поскаржилися місцеві мешканці, втомившись від шуму.

Фото з офіційної сторінки поліції у Twitter

Прибувши на місце, поліцейські констатували "тотальне нехтування заходами безпеки", сказали людям розходитися і почали складати протокол за фактом порушення.

Деякі учасники вечірки не підкорилися проханню та навіть спробували кидатися у поліцію порожніми пляшками. Сталися сутички, правоохоронці застосували спецзасоби. Згідно з інформацією від поліції, у підсумку ніхто не отримав травм.

За інформацією видання, на цей час нікого не заарештували, слідство продовжує встановлювати організаторів вечірки.

Згідно з комюніке поліції, вже відомо, що принаймні один з учасників вечірки виявився хворим на коронавірус, тому решту закликають ізолюватися та піти здати тест.

У соцмережах вже з'явилися відео, як стверджується, із рекламою майбутної вечірки та кадрами з неї.

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