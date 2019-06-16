У Франції пожежа знищила 250 тисяч літрів коньяку

"Вогонь охопив фотоелектричні панелі і поширився на винний льох площею 200 м2, суміжний будинок і фермерський хлів загальною площею близько 1000 м2"

Велика пожежа в суботу охопила льох з коньяком ємністю 2500 гектолітрів (250 тисяч літрів) у французькому департаменті Шаранта, яка є частиною регіону Коньяк, обійшлося без жертв.

Пожежа спалахнула опівдні у субботу. 70 пожежників, які прибули для її ліквідації, взяли вогонь під контроль у другій половині дня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Вогонь охопив фотоелектричні панелі і поширився на винний льох площею 200 м2, суміжний будинок і фермерський хлів загальною площею близько 1000 м2", - сказав капітан Девід Барден з відомчої пожежно-рятувальної служби Шаранти.

"Нам вдалося захистити сусідній лікеро-горілчаний завод, всередині якого було близько 350 гектолітрів, і дюжину сільськогосподарських машин", - сказав він, додавши, що пожежникам довелося перерізати лінію електропередачі 20 000 вольт недалеко від місця пожежі.

Вогнеборці стежили за місцем події всю ніч, оскільки в льоху все ще лишалося трохи алкоголю і могло виникнути нове загоряння.

"Коньяк має міцність 40 градусів і тому легкозаймистий", - сказав капітан Барден.

Пожежі на винокурнях регіону Коньяк досить рідкісні, але особливо небезпечні, оскільки внаслідок них виділяється багато тепла, мало диму, а полум’я синього кольору малопомітне.

Нагадаємо, що пожежа на складах вина у передмісті Бордо знищила щонайменше 2 мільйони пляшок вина. Загальна вартість знищеного алкоголю складає 12,9 мільйона євро.