У Франції представили новий уряд Мішеля Барньє

Список з 39 міністрів, заступників міністрів та державних секретарів озвучив під час короткого брифінгу генеральний секретар Єлисейського палацу.

У суботу, 21 вересня, пізно ввечері після більш як двох тижнів інтенсивних переговорів з усіма політичними силами французам представили урядову команду нового прем’єр-міністра Мішеля Барньє.

Про це стало відомо з брифінгу генерального секретаря Єлисейського палацу Алексіса Колера.

Згідно з протоколом, першим назвали призначеного на посаду міністра внутрішніх справ. Ним став Бруно Рітейло, який раніше очолював групу партії "Республіканці" в Сенаті. У Раді міністрів його супроводжуватимуть Анні Женевар, міністр сільського господарства, та Жан-Ноель Барро, міністр Європи та закордонних справ.

Новий уряд на чолі з Мішелем Барньє об'єднує різних політиків із центру, а також правих. Ці два табори зазнали поразки на парламентських виборах на початку літа.