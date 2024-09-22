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У Франції представили новий уряд Мішеля Барньє

22 вересня 2024, 10:07
У Франції представили новий уряд Мішеля Барньє
Фото: з вільного доступу
Список з 39 міністрів, заступників міністрів та державних секретарів озвучив під час короткого брифінгу генеральний секретар Єлисейського палацу.
У суботу, 21 вересня, пізно ввечері після більш як двох тижнів інтенсивних переговорів з усіма політичними силами французам представили урядову команду нового прем’єр-міністра Мішеля Барньє.
 
Про це стало відомо з брифінгу генерального секретаря Єлисейського палацу Алексіса Колера. 
 
Згідно з протоколом, першим назвали призначеного на посаду міністра внутрішніх справ. Ним став Бруно Рітейло, який раніше очолював групу партії "Республіканці" в Сенаті. У Раді міністрів його супроводжуватимуть Анні Женевар, міністр сільського господарства, та Жан-Ноель Барро, міністр Європи та закордонних справ.
 
Новий уряд на чолі з Мішелем Барньє об'єднує різних політиків із центру, а також правих. Ці два табори зазнали поразки на парламентських виборах на початку літа.
 
Серед лівих кандидатів, які здобули перемогу, у переліку фігурує лише новий міністр юстиції Дідьє Міго, колишній соціаліст та голова Вищого органу з питань прозорості публічного життя.
 
У повному складі уряду Барньє 20 жінок і 19 чоловіків.
 
Свої посади зберегли також кілька міністрів з уряду Габріеля Атталя, а саме Себастьян Лекорню залишиться міністром збройних сил та ветеранів, а Рашида Даті- культури та спадщини.
 
Серед найважливіших призначень - Антуан Арман, який очолить міністерство економіки, фінансів та промисловості та Анн Женете, яку призначено міністеркою освіти.
 
На додаток до списку міністрів, Єлисейський палац оприлюднив також перелік заступників міністрів. У ньому привертає увагу прізвище Бенджамена Аддада, який буде відповідальний за Європу. Раніше цей депутат від макронівської партії "Ренесанс" очолював групу дружби Франція-Україна у Національній асамблеї.
 
Президентський палац повідомив, що глава держави Еммануель Макрон збере всіх членів уряду на засідання Ради міністрів, яке відбудеться в понеділок, 23 вересня, о 15:00.
 
Нагадаємо, що напередодні у різних містах Франції десятки тисяч людей вийшли на протести після оголошення Барньє новим прем'єр-міністром країни.

 

війна в Україніросія окупантиФранціяуряд

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