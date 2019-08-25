У Франції противники саміту G7 влаштували масові заворушення

У французькому Байонні акція противників проведення саміту "Великої сімки" переросла в масові заворушення, в результаті яких поліція затримала 68 осіб.

В акції взяли участь кілька сотень людей, зокрема антиглобалісти, екологи та "жовті жилети". Протестувальники кидали в поліцейських каміння. Сили поліції значно перевершували сили демонстрантів: G7 охороняють 13 тисяч співробітників правоохоронних сил, повідомляє LB.ua.

Близько 19:00 за місцевим часом поліція застосувала проти учасників акції протесту водяні гармати та сльозогінний газ. Близько 20:30 демонстрантів розігнали. Обійшлося без постраждалих.



Фото: EPA/UPG

Після жорсткого розгону акцій в Байонні антиглобалісти з Alternatives G7 повідомили в твіттері, що скасовують протестні заходи в семи населених пунктах Французької Країни Басків, заплановані на неділю. Своє рішення організатори пояснили тим, що не можуть гарантувати безпеку учасників протестів через дії поліції.



Фото: EPA/UPG



Фото: EPA/UPG

45-й саміт G7 почався в суботу, 24 серпня, в сусідньому до Байонна місті - Біарріц.

Нагадаємо, що президенти Франції і США Емманюель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту "Групи семи" (G7)