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У Франції противники саміту G7 влаштували масові заворушення

68 осіб затримано
У французькому Байонні акція противників проведення саміту "Великої сімки" переросла в масові заворушення, в результаті яких поліція затримала 68 осіб.
У Франції противники саміту G7 влаштували масові заворушення Фото: EPA/UPG

В акції взяли участь кілька сотень людей, зокрема антиглобалісти, екологи та "жовті жилети". Протестувальники кидали в поліцейських каміння. Сили поліції значно перевершували сили демонстрантів: G7 охороняють 13 тисяч співробітників правоохоронних сил, повідомляє LB.ua.

Близько 19:00 за місцевим часом поліція застосувала проти учасників акції протесту водяні гармати та сльозогінний газ. Близько 20:30 демонстрантів розігнали. Обійшлося без постраждалих.


Фото: EPA/UPG

Після жорсткого розгону акцій в Байонні антиглобалісти з Alternatives G7 повідомили в твіттері, що скасовують протестні заходи в семи населених пунктах Французької Країни Басків, заплановані на неділю. Своє рішення організатори пояснили тим, що не можуть гарантувати безпеку учасників протестів через дії поліції.


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

45-й саміт G7 почався в суботу, 24 серпня, в сусідньому до Байонна місті - Біарріц.

Нагадаємо, що президенти Франції і США Емманюель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту "Групи семи" (G7)

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