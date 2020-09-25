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У Франції рекорд заражень з початку епідемії: понад 16 тисяч

За добу у Франції зареєстрували 16 096 нових заражень коронавірусом та 52 смерті
Однією з причин настільки великого зростання є збільшення кількості тестів. Відсоток позитивних результатів серед загальної кількості складає 6,5%.
У Франції рекорд заражень з початку епідемії: понад 16 тисяч Слебке місце коронавірусу / Unsplash

У Франції за минулу добу зареєстрували понад 16 тисяч заражень, що є найбільшим показником з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомили органи охорони здоров’я. 

За добу у Франції зареєстрували 16 096 нових заражень коронавірусом та 52 смерті. 

Цей показник заражень вже більш ніж удвічі перевищує рекорд "першої хвилі". Ще 10 вересня рекордом за увесь час епідемії було близько 10 тисяч випадків.

Однією з причин настільки великого зростання є збільшення кількості тестів. Відсоток позитивних результатів серед загальної кількості складає 6,5%.

З понад 1091 осередків зараження в країні, 207 припадають на будинки для літніх людей. 

Напередодні, 24 вересня, влада Франції оголосила про рішення закрити всі ресторани і бари в Марселі, другому за чисельністю населення місті країни.

Громадські місця, такі як театри, музеї і кінотеатри, також повинні будуть закритися, якщо не будуть вжиті суворі антивірусні заходи.

У Парижі та ще 10 містах з наступного тижня ресторанам доведеться зачинятися о 22-00.

Нагадаємо, що в Україні станом на 9:00 25 версня зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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25 09 2020 11:59
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