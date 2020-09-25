В Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало 1 675 пацієнтів

25 вересня (станом на 9:00) в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 3 827 летальних, 85 133 пацієнти одужали.25 вересня (станом на 9:00) в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 3 827 летальних, 85 133 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл - 5653 ; Волинська обл - 7362; Дніпропетровська обл - 4917; Донецька обл - 2851; Житомирська обл - 5403; Закарпатська обл - 9490; Запорізька обл - 3428; Івано-Франківська обл - 13080; Кіровоградська обл - 1052; м. Київ - 21045; Київська обл - 8430; Львівська обл - 19465; Луганська обл - 894; Миколаївська обл - 2782; Одеська обл - 12470; Полтавська обл - 1752; Рівненська обл - 11774; Сумська обл - 3474; Тернопільська обл - 12579; Харківська обл - 16490; Херсонська обл - 954; Хмельницька обл - 5361; Чернівецька обл - 13736; Черкаська обл - 3459; Чернігівська обл - 3770. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 793 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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