В Україні зафіксовано 3 565 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 5653 ;
Волинська обл - 7362;
Дніпропетровська обл - 4917;
Донецька обл - 2851;
Житомирська обл - 5403;
Закарпатська обл - 9490;
Запорізька обл - 3428;
Івано-Франківська обл - 13080;
Кіровоградська обл - 1052;
м. Київ - 21045;
Київська обл - 8430;
Львівська обл - 19465;
Луганська обл - 894;
Миколаївська обл - 2782;
Одеська обл - 12470;
Полтавська обл - 1752;
Рівненська обл - 11774;
Сумська обл - 3474;
Тернопільська обл - 12579;
Харківська обл - 16490;
Херсонська обл - 954;
Хмельницька обл - 5361;
Чернівецька обл - 13736;
Черкаська обл - 3459;
Чернігівська обл - 3770.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 793 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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