У Франції скасують до 70% рейсів швидкісних потягів через локдаун
SNCF, оператор французької залізниці, починаючи з середи скасує до 70% рейсів швидкісних потягів через запровадження повторного карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Залежно від розвитку ситуації протягом наступного тижня можуть бути вжиті додаткові заходи, зазначають в SNCF , нагадуючи, що в розпал першого карантину навесні були скасовані 93% рейсів швидкісних потягів.
Пропозиція потягів Intercités також буде скорочена з четверга зі збереженням одного-двох щоденних рейсів туди і назад. "Клієнти, які забронювали квиток на скасований поїзд, повідомляються про це не менше ніж за 48 годин до відправлення, щоб бути направленими на інший поїзд або отримати відшкодування безкоштовно", - запевили в SNCF.
У той час як заповнюваність магістральних поїздів в останні тижні становила в середньому близько 50%, навіть перевищуючи 60% у вихідні дні Дня Всіх Святих, вона впала приблизно до 15% з вівторка, відзначає компанія.
Що стосується міжнародних поїздів, то рейси в Бельгію, Нідерланди, Люксембург будуть скорочені до 30%. Також буде виконуватися лише 15% рейсів до Лондона.
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