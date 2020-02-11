З Ужгорода та ще низки станцій припиниться продаж квитків

Таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

"Укрзалізниця" з 2 листопада припиняє продаж квитків з окремих залізничних станцій, зокрема з Ужгорода.

"З 00:01 2 листопада припиняється продаж квитків з залізничних станцій: Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострина, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка", - сказано в повідомленні УЗ, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що таке рішення прийняла Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також зі станції Ужгород припиняється продаж квитків на поїзди №17/18 Харків - Ужгород; №81/82 Київ - Ужгород; №107/108 Одеса - Ужгород; №29/30 Київ - Ужгород; №45/46 Ужгород - Лисичанськ; №3/4 Запоріжжя - Ужгород; №601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Крім того, зі станцій Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострина, Перечин, Ставне припиняється продаж квитків на поїзд № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

З станції Пологи: на поїзди № 10/9 Маріуполь - Київ; № 84/83 Маріуполь - Київ; № 116/115 Київ - Бердянськ.

З станцій Сарата, Кулевча: поїзд №145/146 Київ - Ізмаїл.

Зі станції Салават-1: поїзди № 43/44 Івано-Франківськ - Київ; № 45/46 Ужгород - Лисичанськ; № 88/87 Ковель - Новоолексіївка; № 98/97 Ковель - Київ.

Зі станції Шепетівка: поїзди № 88/87 Ковель - Новоолексіївка; № 98/97 Ковель - Київ; № 43/44 Івано-Франківськ - Київ; № 45/46 Ужгород - Лисичанськ; № 91/92 Львів - Київ; № 217/218 Київ - Рахів.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди проїдуть через станції Берегово, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострина, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в установленому порядку.

У зв'язку з ситуацією змінені маршрути прямування поїздів, зокрема, № 17/18 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Харків - Ужгород), № 29/30 Мукачево - Харків - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород), № 45 / 46 Батьово-пас. - Лисичанськ - Ужгород (замість Ужгород - Лисичанськ - Ужгород), № 3/4 Мукачево - Запоріжжя - Ужгород (замість Ужгород - Запоріжжя - Ужгород), № 81/82 Чоп-Пас - Київ - Ужгород (замість Ужгород - Київ - Ужгород), № 107/108 Чоп-пас. - Одеса - Ужгород (замість Ужгород - Одеса - Ужгород).

Нагадаємо, що в УЗ обіцяють знизити ціни на квитки