Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В УЗ обіцяють знизити ціни на квитки

В "Укрзалізниці" планують знизити ціни на квитки для пасажирів та не збільшувати їх цього року і на початку наступного.
В УЗ обіцяють знизити ціни на квитки Фото: mtu.gov.ua

Про це заявив голова філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив на пресконференції, передає "Економічна правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року", - запевнив Перцовський.

За його словами, не виключено, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків УЗ.

Читайте також: Пошкодження колій стало причиною сходження з рейок 15 вагонів у Кривому Розі

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 10 2020 16:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.