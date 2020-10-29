В УЗ обіцяють знизити ціни на квитки
Про це заявив голова філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив на пресконференції, передає "Економічна правда" з посиланням на "Укрінформ".
"Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року", - запевнив Перцовський.
За його словами, не виключено, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків УЗ.
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