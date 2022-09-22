RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції створили найдовшу у світі книгу

У Франції надрукували найдовшу книгу під назвою ONEPIECE (Неподільність), яка нараховує 21 540 сторінок.
У Франції створили найдовшу у світі книгу Джерело: jbe

Про це повідомляє JBE.

Зазначається, що художник з Афін Ілан Мануаш скопіював усі епізоди світового бестселера One Piece автора Ейчічіро Оді, що виходить у японському журналі Shōnen Jump щотижня з 1997 року, в одну скульптуру, подібну до книги, що не читається, тому що її не можна перегортати.

Сама ж книга вийшла з обмеженим тиражем у 50 екземплярів, кожен із яких коштує 1900 євро. При цьому вага книги - 17 кілограмів, а ширина корінця - понад 80 сантиметрів.

"ONEPIECE - це нечитана скульптура, яка подібна до книги, яка матеріалізує екосистему онлайн-поширення коміксів", - сказав Мануаш.

Раніше повідомлялось, що Джоан Роулінг відреагувала на визволення Харківщини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2022 15:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

Україна покладається на свій дух, а росія на найманців. І це визначить результат війни - The Guardian

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.