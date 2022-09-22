У Франції створили найдовшу у світі книгу

У Франції надрукували найдовшу книгу під назвою ONEPIECE (Неподільність), яка нараховує 21 540 сторінок.

Про це повідомляє JBE.

Зазначається, що художник з Афін Ілан Мануаш скопіював усі епізоди світового бестселера One Piece автора Ейчічіро Оді, що виходить у японському журналі Shōnen Jump щотижня з 1997 року, в одну скульптуру, подібну до книги, що не читається, тому що її не можна перегортати.

Сама ж книга вийшла з обмеженим тиражем у 50 екземплярів, кожен із яких коштує 1900 євро. При цьому вага книги - 17 кілограмів, а ширина корінця - понад 80 сантиметрів.

"ONEPIECE - це нечитана скульптура, яка подібна до книги, яка матеріалізує екосистему онлайн-поширення коміксів", - сказав Мануаш.

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