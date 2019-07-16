У Франції ухвалено закон про реставрацію згорілого Нотр-Дам де Парі
За словами міністра культури Франції Франка Р'єстера, мета цього документа полягає в тому, щоб "відновити Нотр-Дам так, щоб це відповідало тому місцю, яке собор займав у серцях французького народу і всього світу", - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Законопроект передбачає організацію і координування реставраційних робіт. Зокрема, у ньому йдеться про механізми контролю використання пожертв, зроблених фізичними та юридичними особами, для відновлення собору.
Французькі ЗМІ зазначають, що прийняття цього законопроекту може допомогти реалізувати реставрацію собору протягом п'яти років - термін, за який президент Франції Еммануель Макрон обіцяв відновити Нотр-Дам.
Нагадаємо, 15 квітня в результаті пожежі біля собору Паризької Богоматері обрушилися шпиль і частина покрівлі. Після цього французька влада оголосили про збір коштів для відновлення собору. Кошти на реконструкцію собору запропонували кілька французьких мільярдерів, першої доби було задекларовано понад 600 млн євро на відновлення храму.
Станом на кінець червня пошкоджений від пожежі собор Паризької Богоматері так і не отримав ні копійки від французьких меценатів-мільярдерів. Представництво собору вважає, що мільярдери не хочуть переказувати гроші, поки не затвердять фінальний план реконструкції.
Собор Паризької Богоматері розташований у самому центрі Парижа і є символом французької столиці, а також одним з найвідоміших пам'ятників в Європі. Він зводився з ініціативи паризького єпископа Моріса де Сюллі в період з 1163 по 1345 роки.
Щороку собор відвідують 14 млн чоловік. Крім того, Собор Паризької Богоматері фігурує в низці художніх творів - насамперед, в однойменному романі Віктора Гюго.
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