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У Франції вдало випробували стратегічну балістичну ракету

19 листопада 2023, 13:35
У Франції вдало випробували стратегічну балістичну ракету
Sébastien Lecornu
Франція оголосила про успішний запуск стратегічної балістичної ракети М51.

Про це Міністерство оборони Франції написало в X (Twitter).

"Вчора ввечері відбувся успішний випробувальний запуск ракети М51 без ядерного боєзаряду з пускової установки ракетного випробувального центру в Біскарроссі", – йдеться в дописі.

В міністерстві додали, що мета цього запуску – захист життєво важливих інтересів Франції за будь-яких обставин.

"Ця розробка підтримує надійність сил ядерного стримування країни та демонструє досконалість її системи запуску", - заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Раніше стало відомо, що Франція та Україна спільно вироблятимуть зброю: Йдеться не лише про передачу старої зброї й допомогу з ППО, а й про оборонні замовлення в країні та налагодження спільного виробництва зброї.

 

Франціябалістична ракетm51

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