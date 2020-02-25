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У Франції вилікували всіх хворих на коронавірус

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран
"На території Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - сказав Веран.
У Франції вилікували всіх хворих на коронавірус Фото: З відкритих джерел

У Франції всі громадяни, у яких раніше був діагностований новий коронавірус, успішно одужали.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

"На території Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - сказав Веран.

Міністр також дав рекомендації людям, які повертаються з північної Італії, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Він також сказав, що люди, які повертаються з Риму, що не піддаються конкретним заходам перевірок, так як жодного випадку захворювання в італійській столиці не було.

Нагадаємо, що Китай близький до перемоги над коронавірусом

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25 02 2020 10:46
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