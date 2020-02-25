У Франції вилікували всіх хворих на коронавірус

"На території Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - сказав Веран.

У Франції всі громадяни, у яких раніше був діагностований новий коронавірус, успішно одужали.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

"На території Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - сказав Веран.

Міністр також дав рекомендації людям, які повертаються з північної Італії, де зафіксовано спалах коронавірусу.

Він також сказав, що люди, які повертаються з Риму, що не піддаються конкретним заходам перевірок, так як жодного випадку захворювання в італійській столиці не було.

Нагадаємо, що Китай близький до перемоги над коронавірусом