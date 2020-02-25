У Франції вилікували всіх хворих на коронавірус
У Франції всі громадяни, у яких раніше був діагностований новий коронавірус, успішно одужали.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV
"На території Франції більше немає випадків захворювання коронавірусом. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, якого було госпіталізовано в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - сказав Веран.
Міністр також дав рекомендації людям, які повертаються з північної Італії, де зафіксовано спалах коронавірусу.
Він також сказав, що люди, які повертаються з Риму, що не піддаються конкретним заходам перевірок, так як жодного випадку захворювання в італійській столиці не було.
Нагадаємо, що Китай близький до перемоги над коронавірусом
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