У Франції визнали законною заборону 5G-обладнання від Huawei
Відповідне рішення ухвалила 5 лютого Конституційна рада Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.
Рада, яка має повноваження визначати відповідність законодавства конституції Франції, визнала, що телекомунікаційні оператори повинні отримувати попередній дозвіл від національного регулятора на використання мобільних терміналів та іншого обладнання для функціонування мережі 5G.
Французькі компанії SFR і Bouygues Telecom, які оскаржували ці обмеження, вважають, що таке законодавче рішення спрямоване фактично проти китайської компанії Huawei та обмежує їхні права на вільному ринку телекомунікаційних послуг.
Конституційна рада пояснила свою позицію інтересами національної безпеки й оборони.
В обґрунтуванні вказується, що радіотехнічні мережі мобільного зв'язку можуть використовуватися для ведення шпигунської діяльності, викрадення даних та саботажу функціонування комунікаційних систем.
Як повідомлялося, адміністрація експрезидента США Трампа звинуватила Huawei у протиправному збиранні інформації про американські державні установи, компанії та громадян, що визнано шпигунством. Окрім Штатів, співпраця з Huawei у сфері розвитку мереж мобільного зв'язку і передачі даних нового покоління 5G повністю заборонена у Великій Британії, Швеції, Японії. У Франції введена часткова заборона.
У грудні 2020 року представник Держдепу заявив, що Сполучені Штати можуть компенсувати Україні різницю у вартості обладнання для 5G, якщо держава відмовиться від співпраці з Huawei.
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