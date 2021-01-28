Внаслідок санкцій США Huawei втратив 41% продажів смартфонів

Техгігант Huawei втратив 41% продажів смартфонів після того, як США запровадили санкції на продукцію корпорації - у 2020 році вона була третьою у світі за обсягами продажів.

Китайський технологічний гігант за останній квартал 2020 року продав 33 мільйони смартфонів, що на 41% менше у порівнянні з минулим роком, повідомляє "Економічна правда". Його частка ринку становить близько 8%.

Це зробило корпорацію шостою у світі за обсягами продажів значно позаду Apple та Samsung. Повідомляється, що це вперше, коли Huawei вийшла з першої п’ятірки виробників, а у 2 кварталі минулоріч вона тримала першість за продажами.

Американські санкції значним чином вплинули на бізнес смартфонів Huawei. У 2019 році Huawei потрапила до чорного списку США під назвою Entity List, який забороняв американським фірмам експортувати ключові компоненти та програмне забезпечення компанії.

Найбільшим наслідком цього стало відключення Huawei від операційної системи Android від Google. Це не є ключовим фактором для Китаю, де такі сервіси Google як Gmail і пошукова система блокуються. Але на міжнародних ринках це було ключовим фактором для зростання Huawei, оскільки споживачі звикли до цих послуг.

За даними CINNO Research, що базується в Шанхаї, в четвертому кварталі Huawei продала в Китаї 24,2 мільйона телефонів, що на 40% менше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, що служба спецзв'язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з якою "воюють" США