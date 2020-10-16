Служба спецзв'язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з якою "воюють" США

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з компанією "Хуавей Україна".

Хуавей

Про це повідомляє "Європейська правда". Напередодні відомство повідомило про підписання меморандуму з компанією "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій. У повідомленні були наведені слова глави Держспецзв'язку Юрія Щиголя, що "взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами". У п’ятницю, 16 жовтня, повідомлення про партнерство з компанією зникло із сайту та акаунтів Facebook і Twitter Держспецзв'язку. За інформацією "Європейської правди", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною. Як відомо, в США Huawei звинувачують у шпигунстві та роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці. До теми:Велика Британія обмежить вплив китайської компанії Huawei на мережу 5G

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