Служба спецзв'язку видалила згадки про партнерство з Huawei, з якою "воюють" США
Про це повідомляє "Європейська правда".
Напередодні відомство повідомило про підписання меморандуму з компанією "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.
У повідомленні були наведені слова глави Держспецзв'язку Юрія Щиголя, що "взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами".
У п’ятницю, 16 жовтня, повідомлення про партнерство з компанією зникло із сайту та акаунтів Facebook і Twitter Держспецзв'язку.
За інформацією "Європейської правди", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.
Як відомо, в США Huawei звинувачують у шпигунстві та роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.
До теми:Велика Британія обмежить вплив китайської компанії Huawei на мережу 5G
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- Чому курс гривні повзе вниз і яким він буде наприкінці року
- Все про IT-бізнес, заробіток та інвестиції