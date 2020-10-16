Держспецзв'язку співпрацюватиме з "Хуавей" в питаннях кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією "Хуавей Україна" співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

Повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми готові тісно співпрацювати з компанією "Хуавей" для забезпечення і підвищення кіберзахисту і кібербезпеки в Україні. Держспецзв'язку глибоко цінує, що компанія світового рівня працюватиме з нами над проектами у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами", - зазначив глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь, якого цитує прес-служба.

На думку підписантів, меморандум також відкриває нові можливості для реалізації спільних наукових проектів, навчання і підвищення кваліфікації кадрів у сферах кібербезпеки, кіберзахисту й телекомунікацій.

"Ми впевнені, що через взаємодію держави та приватного сектора можна побудувати ефективну систему кіберзахисту в Україні", - зазначив директор "Хуавей Україна" Ма Ці.

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