У Франції запрацює нова міжнародна коаліція з підтримки України - артилерійська

Вже в січні в Парижі розпочне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.

Про це Міністерство оборони України написало на Facebook-сторінці.

"Для України дуже важливим є посилення вогневої міці завдяки постачанню союзниками артилерійських систем" - заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк під час зустрічі із делегацією Сенату парламенту Франції.

ЗСУ зацікавлені в подальшій закупівлі для своїх потреб самохідних артилерійських установок Caesar.

Гаврилюк також сказав, що САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність та точність, а у 2024 році заплановані випробування управління вогнем із застосуванням штучного інтелекту.

Заступник міністра оборони вважає, що застосування ШІ дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%.

Гаврилюк закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

Раніше стало відомо, що Ісландія приєднується до коаліцій на підтримку України.