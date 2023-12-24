Ісландія приєднується до коаліцій на підтримку України

В Ісландії заявили, що приєднуються до ІТ-коаліції і коаліції з розмінування, яку створили в межах Контактної групи з питань оборони України.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ісландії, пишуть в українському відомстві.

Ісландія також оголосила про виділення додаткових 340 тисяч євро в межах Комплексного пакета допомоги НАТО для закупівлі медичних матеріалів для України.

"Приєднавшись до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування і надавши додаткове фінансування до Комплексного пакету допомоги Україні, ми продовжуємо надавати нелетальну підтримку Україні, яка бореться з несправедливим і незаконним вторгненням росії", - сказавав голова МЗС Ісландії Б'ярні Бенедіктссон.

Про ІТ-коаліцію стало відомо влітку 2023 рок. Тодішній колишній міністр оборони України Резніков повідомив про створення "IT-коаліції" у форматі "Рамштайн".