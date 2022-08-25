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У Франції заявили, що можливі зв'язки TotalEnergies з російською армією потребують розслідування

Це надзвичайно серйозна тема, тому необхідно провести розслідування того, чи мав місце, мимоволі або навмисно, обхід енергетичних санкцій
Міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна французька нафтова компанія TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.
У Франції заявили, що можливі зв Фото:TotalEnergies
Газета Le Monde повідомила в середу, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".
 
За даними видання, авіаційне паливо, доставлене на дві бази ВПС Росії, які, ймовірно, причетні до завдання авіаударів по Україні, було вироблено з газового конденсату, що поставляється "Тернафтогазом", у якому Totalenergies володіє 49%.
 
"Це надзвичайно серйозна тема, тому необхідно провести розслідування того, чи мав місце, мимоволі або навмисно, обхід енергетичних санкцій", - заявив Бон.
 
TotalEnergies, яка, на відміну від великих західних конкурентів, зберегла свої активи в Росії, незважаючи на критику, заявила, що в неї немає інфраструктури, яка б постачала російським військовим, і нічого не знає про якесь потенційне виробництво авіагасу її діловими партнерами.
 
Бон, який сказав, що у нього недостатньо інформації, щоб прийняти чиюсь сторону із цього питання, був першим представником французького уряду, який прокоментував звинувачення.
 
TotalEnergies - французька багатонаціональна інтегрована нафтогазова компанія, заснована в 1924 році, і одна з семи "надвеликих" нафтових компаній. Його бізнес охоплює весь нафтогазовий ланцюг, починаючи від розвідки та видобутку сирої нафти та природного газу до виробництва електроенергії, транспортування, переробки, збуту нафтопродуктів та міжнародної торгівлі нафтою та продуктами. Total також є великим виробником хімічних речовин.
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25 08 2022 11:06
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