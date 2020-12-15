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У Франції зміну конституції заради довкілля винесуть на референдум

Макрон сказав, що запропонована зміна конституції буде частиною законопроєкту про клімат
Конвенція громадян щодо клімату, французька асамблея, що складається з 150 випадково обраних громадян, запропонувала змінити першу статтю конституції країни, додавши, що "Французька Республіка гарантує збереження біорізноманіття та навколишнього середовища і бореться зі зміною клімату".
У Франції зміну конституції заради довкілля винесуть на референдум Фото: з вільних джерел

Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок увечері заявив, що винесе на референдум пропозицію про включення захисту клімату і довкілля в конституцію Франції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Конвенція громадян щодо клімату, французька асамблея, що складається з 150 випадково обраних громадян, запропонувала змінити першу статтю конституції країни, додавши, що "Французька Республіка гарантує збереження біорізноманіття та навколишнього середовища і бореться зі зміною клімату".

У червні президент Франції заявив, що готовий змінити конституцію, але відтоді це питання нікуди не рухалося. 

У понеділок Макрон сказав, що запропонована зміна конституції буде частиною законопроєкту про клімат.

"З конституційної точки зору запропонована конституційна реформа спочатку повинна буде пройти через Національні збори і Сенат… Як тільки це буде зроблено, вона буде винесена на референдум", - заявив Макрон. 

Він доручив законодавцям встановити терміни проведення референдуму.

Нагадаємо, що у Новій Зеландії оголосили надзвичайну ситуацію через кліматичні зміни

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15 12 2020 12:56
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