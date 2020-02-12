У Новій Зеландії оголосили надзвичайну ситуацію через кліматичні зміни

Уряд Нової Зеландії оголосив у країні надзвичайний стан через зміни клімату. Повені та пожежі впливають на добробут мешканців та промисловість.

Про це заявила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн, повідомляє "Громадське".

Таку заяву оприлюднили через висновки Міжурядової групи експертів зі зміни клімату про те, що глобальні викиди повинні різко скоротитися, щоб уникнути потепління на планеті більш як на 1,5 градуса Цельсія.

В ініціативі до парламенту йдеться про руйнівний вплив мінливої й вкрай несприятливої погоди - повеней, підйому рівня світового океану і природних пожеж - на Нову Зеландію і добробут громадян. Негативний вплив урядовці також бачать на основні види промисловості, доступ до водних ресурсів та громадської охорони здоров'я.

Цей крок уряд зробив одночасно з оголошенням про те, що державний сектор має досягти вуглецевої нейтральності до 2025 року. За словами Ардерн, це є «важливим кроком вперед» на шляху Нової Зеландії до зниження викидів вуглецю.

Як пише видання, найбільшим джерелом викидів CO2 в країні є автомобільний транспорт, але більша частина викидів парникових газів пов'язана з сільським господарством.

Таким чином, Нова Зеландія приєдналася до 32 інших країн, які офіційно визнали існування кризи у сфері клімату і також оголосили у себе надзвичайний стан.

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