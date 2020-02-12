Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Новій Зеландії оголосили надзвичайну ситуацію через кліматичні зміни

Заяву оприлюднили через висновки Міжурядової групи експертів зі зміни клімату
Уряд Нової Зеландії оголосив у країні надзвичайний стан через зміни клімату. Повені та пожежі впливають на добробут мешканців та промисловість.
У Новій Зеландії оголосили надзвичайну ситуацію через кліматичні зміни Фото: з вільних джерел

Про це заявила прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн, повідомляє "Громадське".

Таку заяву оприлюднили через висновки Міжурядової групи експертів зі зміни клімату про те, що глобальні викиди повинні різко скоротитися, щоб уникнути потепління на планеті більш як на 1,5 градуса Цельсія.

В ініціативі до парламенту йдеться про руйнівний вплив мінливої й вкрай несприятливої погоди - повеней, підйому рівня світового океану і природних пожеж - на Нову Зеландію і добробут громадян. Негативний вплив урядовці також бачать на основні види промисловості, доступ до водних ресурсів та громадської охорони здоров'я.

Цей крок уряд зробив одночасно з оголошенням про те, що державний сектор має досягти вуглецевої нейтральності до 2025 року. За словами Ардерн, це є «важливим кроком вперед» на шляху Нової Зеландії до зниження викидів вуглецю.

Як пише видання, найбільшим джерелом викидів CO2 в країні є автомобільний транспорт, але більша частина викидів парникових газів пов'язана з сільським господарством.

Таким чином, Нова Зеландія приєдналася до 32 інших країн, які офіційно визнали існування кризи у сфері клімату і також оголосили у себе надзвичайний стан.

Читайте також: До 2070 року понад 3 млрд людей житимуть у районах екстремальної спеки 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 12 2020 11:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.