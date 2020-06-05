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До 2070 року понад 3 млрд людей житимуть у районах екстремальної спеки - дослідження

Наразі більшість населення світу проживає в районах із середньорічною температурою від 11 до 15 °C
Понад 3 мільярди людей проживатимуть у непридатних для життя районах з екстремально високою температурою, якщо планета буде нагріватися з нинішніми темпами упродовж 50 років.
До 2070 року понад 3 млрд людей житимуть у районах екстремальної спеки - дослідження Фото: facebook.com/kbouchetata

Про це передає CNN з посиланням на дослідження Національної академії наук США, зазначає "Громадське".

Так, на кожен 1°C потепління 1 мільярду людей доведеться переселятися в прохолодніші регіони або пристосовуватися до нових екстремальних температур.

Наразі більшість населення світу проживає в районах із середньорічною температурою від 11 до 15 °C. Менша кількість людей проживає у районах із температурою від 20 до 25°C, а саме в Південній Азії. На думку вчених, у таких природних умовах люди жили останні 6 тисяч років.

Водночас до 2100 року середньорічна температура у світі зросте на 3°C. Це може мати серйозні наслідки для вирощування продуктів, доступу до води та міжнародних конфліктів, спричинених міграцією.

Наразі найбільш спекотним місцем на Землі є регіон Сахари в Африці, де середньорічна температура приблизно 29 °C. Такі умови охоплюють 0,8% суші. До 2100 така спека, як у Сахарі вже спостерігатиметься на 19% поверхні Землі та вплине на понад 3 мільярди людей, які можуть стати кліматичними мігрантами.

Нагадаємо, що 2019 рік був найспекотнішим в Європі за весь час спостережень - звіт ЄС

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06 05 2020 15:10
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