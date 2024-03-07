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CУСПІЛЬСТВО

У 2024 році лютий став найтеплішим лютим за всю історію спостережень

07 березня 2024, 12:16
У 2024 році лютий став найтеплішим лютим за всю історію спостережень
Фото: interfax.ru
Лютий б'є черговий тепловий рекорд

Світ продовжує бити температурні рекорди після року збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі. Це також девʼятий місяць поспіль, коли температури на планеті Земля бʼють рекорди.

Про це повідомила Європейська служба Коперника зі змін клімату (C3S), передає Bloomberg.

З червня 2023 року кожен місяць встановлює новий рекорд глобальної середньої температури для цієї пори року. Так температура лютого була на 1,77 °C вищою за середню температуру цього місяця в доіндустріальний період.

Дані показують, що середня глобальна температура за останні 12 місяців була найвищою за всю історію спостережень — на 1,56 °C вище доіндустріального рівня. Цьогорічна зима в Європі з грудня по лютий була другою найтеплішою за всю історію спостережень на континенті.

"Клімат реагує на концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіткнемося з новими глобальними температурними рекордами та їх наслідками", — сказав директор Європейської служби Коперника зі змін клімату Карло Буонтемпо.

Погодне явище Ель-Ніньо в Тихому океані слабшає, але температура приповерхневої атмосфери над його водами залишається аномально високою, кажуть учені. Це спричиняє підвищену ймовірність стихійних лих.

Учені кажуть, що планета Земля нагрівається "небезпечними темпами". Для того, щоб виправити кліматичну ситуацію, потрібно збільшити частку використання відновлюваних джерел енергії.

глобальне потепліннялютий

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