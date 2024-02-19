Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Лютий має всі шанси побити безпрецедентну кількість теплових рекордів через зміну клімату

19 лютого 2024, 17:19
Лютий має всі шанси побити безпрецедентну кількість теплових рекордів через зміну клімату
Фото: ecos.org.ua
"Планета нагрівається прискореними темпами".

Стрімке потепління океану та незвично спекотні зимові дні, зафіксовані як антропогенне глобальне потепління в поєднанні з Ель-Ніньо.

Про це пише The Guardian.

У середині лютого сплеск тепла став настільки помітним, що кліматичні карти виходять за традиційні межі, особливо це стосується температур поверхні моря.

"Планета нагрівається прискореними темпами. Ми спостерігаємо швидке підвищення температури в океані, найбільшому резервуарі тепла в кліматі", — прокоментував помічник керівника відділу моделювання морських систем Національного океанографічного центру Великої Британії Джоел Хірші.

Людство переживає найспекотніший лютий в історії після рекордних січня, грудня, листопада, жовтня, вересня, серпня, липня, червня та травня.

За словами вченого з універсистету Каліфорнії (Берклі) Зека Хаусфатера, підвищення температури в останні тижні може збільшити глобальну температуру на планеті на 2°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Це може бути короткий пік через вплив Ель-Ніньо, якщо це природне явище відбуватиметься, як у попередні роки, і після нього планета почне охолоджуватися. Однак поведінка клімату стала більш нестабільною і непередбачуваною.

Загалом перша половина лютого шокувала синоптиків — вони зафіксували сплеск тисяч теплових рекордів на метеорологічних станціях. Наприклад, у Марокко 12 метеостанцій зареєстрували температуру вищу за 33,9°C, що є не тільки національним рекордом для найспекотнішого зимового дня — вона на більш як 5°C вища за середній показник липня.

Також рекорди зареєстрували на метеостанціях у Південній Африці, Саудівській Аравії, Таїланді, Індонезії, Казахстані, Колумбії, Японії, Північній Кореї, на Мальдівах і Белізі.

глобальне потепліннялютий

Останні матеріали

Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється