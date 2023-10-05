Вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень

У Києві цьогорічний вересень став найтеплішим з 1881 року.

Служба зміни клімату Copernicus зафіксувала, що глобальна середня температура цьогорічного вересня побила рекорд із великим відривом.

Про це пише Euronews.

Середня температура повітря у вересні становила +16,38 °C — це на 0,93 °C вище середнього показника за 1991—2020 роки і на 0,5 °C вище попереднього рекорду 2020 року. Зазвичай температурні рекорди встановлюються з меншим відривом (часто на рівні 0,1—0,2 °C).

Такий показник температури у вересні 2023 року робить місяць аномально теплим, ідеться у звіті Copernicus. Він приблизно на 1,75 °C спекотніший за вересні у доіндустріальний період 1850—1900 років.

"Ми щойно стали свідками найбільш неймовірного місяця вересня з точки зору клімату… Ми входимо у новий світ", – заявив керівник служби відстеження зміни клімату Карло Буонтемпо.

У Європі зафіксували новий континентальний спекотний рекорд вересня: у Франції стовпчик термометра перевищував 35°C фактично до початку жовтня.

Середня температура світового океану досягла 20,92°C, що також є рекордом для вересня і найвищим показником після серпня 2023 року.

У Києві цьогорічний вересень став найтеплішим з 1881 року. Середньомісячна температура повітря дорівнювала +18,8 °С, що на 3,9 °С вище за кліматичну норму.