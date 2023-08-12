Глобальне потепління вплине на світове постачання продовольства швидше, ніж очікувалося – The Guardian

Проблеми підвищення температури, більш інтенсивних посух і повеней ставлять під загрозу продовольчу безпеку в багатьох регіонах.

Світ, ймовірно, зіштовхнеться із серйозними перебоями в постачанні продовольства задовго до того, як глобальна температура підвищиться до 1,5°C, попередив президент конференції ООН з питань опустелювання, оскільки наслідки кліматичної кризи в поєднанні з дефіцитом води і поганими методами землеробства загрожують світовому сільському господарству.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній міністр оборони Кот-д'Івуару, який очолював минулорічний саміт ООН з питань опустелювання Ален-Рішар Донвахі сказав, що наслідки посухи проявляються швидше, ніж очікувалося.

"Зміна клімату - це пандемія, з якою ми повинні швидко боротися. Подивіться, як швидко відбувається деградація клімату - я думаю, що вона відбувається навіть швидше, ніж ми прогнозували", - сказав він.

"Всі зациклені на 1,5°C [вище доіндустріального рівня], і це дуже важлива мета. Але насправді, деякі дуже погані речі можуть статися, з точки зору деградації ґрунтів, дефіциту води та опустелювання, набагато раніше досягнення 1,5°C", - додав він.

За словами Донвахі, проблеми підвищення температури, спеки та більш інтенсивних посух і повеней ставлять під загрозу продовольчу безпеку в багатьох регіонах.

"Подивіться на вплив посухи на продовольчу безпеку, на міграцію населення, на інфляцію. Ми можемо мати прискорення негативних наслідків, окрім температури", - попередив він.

За його словами, погана практика ведення сільського господарства погіршує ситуацію. "Деградація ґрунту відбувається через шкідливі звички, і те, як ми ведемо сільське господарство, призведе до деградації земель. Коли страждає ґрунт, страждає врожайність", - пояснив він.

Донвахі закликав інвесторів приватного сектору долучитися і скористатися можливостями для отримання прибутку.

Донвахі сказав, що світ не може дозволити собі ігнорувати опустелювання.

"Ми повинні вирішувати всі проблеми разом. Опустелювання та посуха призводить до зміни клімату, до втрати біорізноманіття. А коли є зміна клімату, то є посухи, повені, шторми. Справа не тільки в бідних країнах, всі знаходяться в одному човні [щодо продовольчої безпеки]. Зміна клімату, посухи, шторми, повені не знають кордонів, їм не потрібна віза, щоб потрапити в країну", - наголосив він.

Донвахі додав, що багаті країни повинні шукати рішення кліматичної кризи в Африці. Африка має багато природних ресурсів - від мінералів, необхідних для технологій відновлюваної енергетики, до лісів, сонця і величезних запасів підземних вод - необхідних для скорочення викидів парникових газів, поліпшення продовольчої безпеки і збереження біорізноманіття.

"Африка - це континент рішень. Це континент, де ви маєте найбільше природних ресурсів. Люди, які мають фінанси, повинні допомагати людям, які мають природні ресурси. Це безпрограшна ситуація, ситуація партнерства", - пояснив він.

Донвахі також закликав Африку скористатися цими можливостями.