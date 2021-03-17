У Франції зробили перший крок, щоб закріпити захист довкілля у Конституції

"За" проголосували 391 депутат, 47 - "проти"

Національна асамблея Франції підтримала проєкт змін до Конституції, який - після голосування на референдумі - може закріпити в основному законі положення про захист довкілля та протидію зміні клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"За" проголосували 391 депутат, 47 - "проти", ще 115 утрималися

Якщо у майбутньому зміни винесуть на референдум і їх підтримають, у статті 1 з’являться рядки про гарантії "збереження довкілля і біорізноманітності та боротьбу зі зміною клімату".

Далі проєкт конституційних змін очікує на розгляд у Сенаті

Еммануель Макрон заявив про готовність винести таке питання на референдум влітку 2020 року.

Читайте також: За майже 20 років світ втратив тропічних лісів площею як Франція