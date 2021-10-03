За майже 20 років світ втратив тропічних лісів площею як Франція

Фонд тропічних лісів Норвегії заявив, що з 2002 до 2019 року світ втратив 571 863 км² тропічних лісів - це більше, ніж площа континентальної Франції.

Фонд проаналізував дані про всі тропічні ліси на планеті, зокрема про те, що з ними відбувалося у 73 країнах з 2002 до 2019 року, повідомляє "Громадське".

Загалом на Землі було 14,5 мільйона м² тропічних лісів. Наразі лише 36% залишаються повністю вцілілими, приблизно 34% - повністю зникли та 30% - занепадають.

За 17 років, які вивчала організація, світ втратив 571 863 км² тропічних лісів - це більше, ніж площа континентальної Франції. Щороку світ втрачає тропічні ліси, площею як Бельгія (приблизно 30 689 км²).

Найсильніше від зникнення тропічних лісів постраждала Азія - там залишилося 7% недоторканих тропічних лісів світу. На острові Суматра в Індонезії тільки 9% початкового тропічного лісу залишається неушкодженим. На Амазонці залишаються 72% недоторканих тропічних лісів світу, з яких 42% - лише у Бразилії.

Зникнення лісів у фонді пояснюють масовою вирубкою. Зокрема дерева вирубують для виробництва сої, пальмової олії, підтримки великої рогатої худоби, а також для видобутку корисних копалин і виготовлення деревини. Водночас у фонді кажуть, що є гарна новина.

"У нас є територія, вдвічі менша за Європу, яка досі залишається повністю недоторканою. Проте тропічні ліси, що залишились серйозно пошкоджені або дедалі більше фрагментовані. Люди рубають колись непрохідні ліси на менші частини, підриваючи їхню здатність накопичувати вуглекислий газ, охолоджувати планету та забезпечувати тваринам середовище для проживання", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що науковець прогнозує перетворення амазонських лісів на посушливу місцевість до 2064 року