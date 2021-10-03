Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За майже 20 років світ втратив тропічних лісів площею як Франція

Недоторканими залишились 36% лісів
Фонд тропічних лісів Норвегії заявив, що з 2002 до 2019 року світ втратив 571 863 км² тропічних лісів - це більше, ніж площа континентальної Франції.
За майже 20 років світ втратив тропічних лісів площею як Франція Фото: Вікіпедія

Фонд проаналізував дані про всі тропічні ліси на планеті, зокрема про те, що з ними відбувалося у 73 країнах з 2002 до 2019 року, повідомляє "Громадське".

Загалом на Землі було 14,5 мільйона м² тропічних лісів. Наразі лише 36% залишаються повністю вцілілими, приблизно 34% - повністю зникли та 30% - занепадають.

За 17 років, які вивчала організація, світ втратив 571 863 км² тропічних лісів - це більше, ніж площа континентальної Франції. Щороку світ втрачає тропічні ліси, площею як Бельгія (приблизно 30 689 км²).

Найсильніше від зникнення тропічних лісів постраждала Азія - там залишилося 7% недоторканих тропічних лісів світу. На острові Суматра в Індонезії тільки 9% початкового тропічного лісу залишається неушкодженим. На Амазонці залишаються 72% недоторканих тропічних лісів світу, з яких 42% - лише у Бразилії.

Зникнення лісів у фонді пояснюють масовою вирубкою. Зокрема дерева вирубують для виробництва сої, пальмової олії, підтримки великої рогатої худоби, а також для видобутку корисних копалин і виготовлення деревини. Водночас у фонді кажуть, що є гарна новина.

"У нас є територія, вдвічі менша за Європу, яка досі залишається повністю недоторканою. Проте тропічні ліси, що залишились серйозно пошкоджені або дедалі більше фрагментовані. Люди рубають колись непрохідні ліси на менші частини, підриваючи їхню здатність накопичувати вуглекислий газ, охолоджувати планету та забезпечувати тваринам середовище для проживання", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що науковець прогнозує перетворення амазонських лісів на посушливу місцевість до 2064 року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2021 11:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

Науковці пояснили, чому люди відчувають Zoom-втому від постійних відеодзвінків та що з цим робити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.