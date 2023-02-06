Матеріали:
Теми:

У ФРН планують скликати саміт щодо ситуації з біженцями

06 лютого 2023, 19:34
У ФРН планують скликати саміт щодо ситуації з біженцями
Фото: з вільного доступу
Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер планує провести незабаром саміт щодо ситуації з біженцями з огляду на напружену ситуацію.

Як повідомив представник міністерства Максиміліан Калль, тематична зустріч має відбутися протягом наступних двох-трьох тижнів, повідомляє Укрінформ.

"Це напружена ситуація, до нас прибуває дуже багато людей", – сказав Калль.

Повідомляється, що у багатьох місцях не вистачає доступного житла, дитячих садочків, викладачів курсів німецької мови. Це стає серйозним викликом і навантаженням для влади на місцях і веде до зростання соціального напруження в окремих регіонах. Центральна влада хоче виробити механізм кращого розподілу біженців.

Подібна зустріч відбулася восени минулого року. Тоді Фезер запропонувала виділення для розміщення біженців додаткової нерухомості, наявної у розпорядженні державних структур.

Речник МВС зазначив, що 8 із 10 шукачів притулку – українці. З України до Німеччини прибули понад мільйон біженців – офіційно зареєстровано 1 057 286 осіб.

Повідомляється, що біженці з України, на відміну від біженців з інших країн, не повинні подавати документи на отримання притулку, оскільки автоматично отримують тимчасовий захист.

Раніше повідомлялось, що в Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України.

біженціФРН

Останні матеріали

Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон
Політика
Війна в Україні змінює правила гри. Америка повинна підтримати регіон "Міжмор'я" – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:34
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Політика
Мобілізувати достатню кількість для серйозного наступу росії не вдасться. І жодні 15 гєрасімових та 30 суровікіних це не змінять – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 14:07
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Політика
Зима-весна кривавої бійні. GLSDB, скоріше за все, не забаряться – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 11:21
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Політика
Травма 2016 року. Частина ІІ шпигунського скандалу в США – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2023, 08:27
Політика
"Вееееликий" наступ росіян вже розпочався. А польовим командирам ЗСУ час навчитися виконувати накази генералів – Том Купер
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 18:52
Політика
"Північний потік" могли підірвати і Велика Британія, і США? Про російські наративи на сторінках поважної The Times
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 13:50
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Політика
Час – союзник путіна і ворог України. Танки Байдена для дипломатії, а не для перемоги – Хел Брендс
Переклад iPress – 03 лютого 2023, 09:36
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Cуспільство
Бої під Вугледаром. Як ЗСУ відбивали масовані штурми та завдали росіянам великих втрат – Том Купер
Переклад iPress – 02 лютого 2023, 10:44
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється