У ФРН планують скликати саміт щодо ситуації з біженцями

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер планує провести незабаром саміт щодо ситуації з біженцями з огляду на напружену ситуацію.

Як повідомив представник міністерства Максиміліан Калль, тематична зустріч має відбутися протягом наступних двох-трьох тижнів, повідомляє Укрінформ.

"Це напружена ситуація, до нас прибуває дуже багато людей", – сказав Калль.

Повідомляється, що у багатьох місцях не вистачає доступного житла, дитячих садочків, викладачів курсів німецької мови. Це стає серйозним викликом і навантаженням для влади на місцях і веде до зростання соціального напруження в окремих регіонах. Центральна влада хоче виробити механізм кращого розподілу біженців.

Подібна зустріч відбулася восени минулого року. Тоді Фезер запропонувала виділення для розміщення біженців додаткової нерухомості, наявної у розпорядженні державних структур.

Речник МВС зазначив, що 8 із 10 шукачів притулку – українці. З України до Німеччини прибули понад мільйон біженців – офіційно зареєстровано 1 057 286 осіб.

Повідомляється, що біженці з України, на відміну від біженців з інших країн, не повинні подавати документи на отримання притулку, оскільки автоматично отримують тимчасовий захист.

Раніше повідомлялось, що в Європі зареєстровано майже 5 млн біженців з України.